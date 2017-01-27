Etkileyici sahne performansıyla her konserinde izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan Şebnem Ferah, .Jolly Joker Ankara Sahnesi'nde rock rüzgarı estirecek.



Her konseri sonrası sahne performansı ile gündemden düşmeyen Şebnem Ferah, "Kadın" (1996) albümünden "Od" (2013) albümüne uzanan geniş ve özel repertuvarıyla dinleyicisine muhteşem bir konser akşamı yaşatmaya hazırlanıyor.



Şebnem Ferah'a Jolly Joker Ankara Sahnesi'nde Sahnesi'nde yıllardır birlikte aynı sahneyi paylaştığı Ozan Tügen (klavyeler), Metin Türkcan (gitarlar), Buket Doran (bas gitar), Aykan İlkan (davul) Serdar Barçın (flüt) ve Ceren Akyıldız (vokal) eşlik edecek.



VIP ve Sahne Önü bilet sahiplerinin, 0 (533) 420 18 06 - 0312 4241111 nolu telefona rezervasyon yaptırmaları rica olunur.



VIP ve Sahne Önü bilet sahiplerine, minumum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.