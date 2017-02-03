Seat Ateca Autobest Ödülünü Teslim Aldı

Autobest jürisi tarafından 2017'nin en iyi otomobili seçilen SEAT'ın ilk SUV modeli ATECA, Lizbon'da gerçekleştirilen gecede ödülünü teslim aldı.



Avrupalı 31 otomobil gazetecisinin oyuyla her yıl "en uygun fiyata en iyi otomobili" belirlemeyi hedef alan Autobest'in bu yılki sahibi olan SEAT Ateca için düzenlenen ödül töreni Lizbon'da gerçekleşti. SEAT Başkanı Luca de Meo, Autobest Jürisi Başkanı Dan Vardie, Autobest jüri üyeleri ve Avrupa'nın önde gelen otomotiv yöneticilerinin katıldığı törende ödülü SEAT adına Luca de Meo teslim aldı.



Törende yaptığı konuşmada, Ateca'nın, SEAT markası için 2016'da en başta gelen modeli olduğunu belirten Luca de Meo, Autobest jürisinin bu ödülle kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.



SEAT'ın Ateca ile ilk Autobest Ödülü'ne sahip olduğunu söyleyen Jüri Başkanı Dan Vardie, bu ödülü bir SUV'un kazanmasının, SUV segmentinin otomobil geleceğini şekillendirmede önemli bir göstergesi olduğunu ve SEAT'ın hem Ateca hem de geliştirdiği diğer modeller ile otomotivdeki yeni trendlerin kalbinde konumlandığını belirtti.