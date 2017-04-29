Sarıveliler Belediyesine Araç Takviyesi

Karaman'ın Sarıveliler İlçe Belediyesine, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hibe edilen kamyon düzenlenen törenle hizmete başladı.



Anıt Alanında düzenlenen törene, Belediye Başkanı Hayri Samur, belediye meclis üyeleri ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hayri Samur, "Sarıveliler Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren halka daha iyi, daha hızlı ve daha verimli bir hizmet sunabilmek amacıyla araç ve ekipmanlarda yenileme ve geliştirme çalışmalarını sürdürmekteyiz. Bazen belediyemizin imkanları doğrultusunda kendi bütçemizden alıyoruz, kimi zamanlarda da böyle Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızca bizlere hibe ettiği şekliyle araç ve ekipmanlarımızı yeniliyoruz. Bu faaliyetlerimizde bizlerin tek amacı var; halkımızı, hizmetin daha iyisi, daha verimlisi ve daha kalitelisiyle buluşturmaktır. Bu aracımız da Türkiye Belediyeler Birliğinden talebimiz üzerine hibe olarak gönderilmiştir. Bu vesile ile bu aracın bizlere ulaştırılmasında ve hibe edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilçemize ve tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KARAMAN