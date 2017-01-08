Sarıkamış Şehitleri Sinop'ta Anıldı

Sarıkamış şehitleri Sinop'da düzenlenen etkinlikle anıldı.



Programa Sinop Valisi Hasan İpek, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Şefaattin Serten, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü M.Kazım Açıkbaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sinop eski garajın önünden başlayan yürüyüş, Sinop'un en yüksek noktalarından biri olan Şahin Tepesi'ne doğru yapıldı. Burada konuşan AK Parti Milletvekili Nazım Maviş, "Sarıkamış şehitlerimizin üstünden 102 yıl geçti. Ancak geçen bu 102 yıla rağmen Sarıkamış ruhunu yaşatmak için bugün burada hep birlikte o tarihi anı yaşamak üzere bir aradayız. Bundan 100 yıl önce bu ülkeyi köleliğe mahkum etmek isteyen güçler bugün yine devrede. Dün boynumuza tasma takmak, ayağımıza zincir vurmak isteyenler 100 yıl sonra yeniden bu milletin boynuna tasma geçirmek ayağına zincir vurmak için türlü oyunları ortaya koyuyorlar. İşte bugün bizim burada yaptığımız bu yürüyüş 100 yıl sonra yeniden köleliği kabul etmediğimizin, 100 yıl sonra yeniden esareti kabul etmediğimizin en önemli göstergelerinden biridir" dedi.



Sinop Valisi Hasan İpek, "100 yıl önce Rusların Doğu Anadolu'daki saldırılarına karşı ülkesinin savunmak için 102 yıl önce şehit olan Sarıkamış şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bir tek peygamberler ve şehitler kıyamet gününde ailesi için şefaatçi olabilirler. Bu anlamda dua ediyoruz ki bu karda, kışta, yağmurda buraya geldik ki onlar da bize şefaatçi olsunlar. Yalnız 102 yıl öncesine sizleri götürmek istiyorum. 102 yıl önce Sarıkamış'taki şehitlerimiz şehit olurken birde bugünkü tarihe ve bugünkü coğrafyaya gelerek bir şeyleri söylemek istiyorum. 102 yıl önceki Türkiye'nin haritasına bakın. 102 yıl önce acaba bugün başka bir ülkede gördüğümüz Batum ülkemiz sınırları içerisinde miydi, değil miydi? 102 yıl önce Erivan, Ermenistan dediğimiz ve bugün bir devlet olan bir devlet acaba Türkiye'nin sınırları içerisinde miydi değil miydi? Yine 102 yıl önce Suriye denilen ve Esat zaliminin milyonlarca insanını katlettiği Suriye Devleti acaba Türkiye sınırları içerisinde miydi değil miydi? Bugün Başika'da burada senin askerinin ne işi var diye sürekli bağıranlar var. Acaba 102 yıl önce Sarıkamış şehitlerimiz şehit olduğu zaman acaba Başika, Musul, Kerkük hangi ülkenin sınırları içerisindeydi. Peki 102 yıl önce Kıbrıs o gün hangi ülkenin sınırları içerisindeydi. 102 yıl önce Kırım hangi ülkenin sınırları içerisindeydi. Sinop bugün Türkiye'nin en kuzey ili diyoruz. Peki Sinop 102 yıl önce Türkiye'nin en kuzeyinde miydi yoksa Türkiye'nin orta noktasında mıydı. İşte bugün bize Suriye'de ne işin var, Başika'da ne işin var diyenlere 102 yıl önce ben ne için şehit verdiğimi, benim ülkemin ne olduğunu tüm dünyaya Sinop'tan haykırmak istiyoruz ve bu gençler bugün bunun için burada. Son günlerde Sinop'tan şehitler verdik. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" diye konuştu.



Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiir dinletisi sunuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından katılımcılara çorba ikram edilmesiyle program sona erdi. - SİNOP