Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Celal Kaya idaresindeki 63 YS 567 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 5. kilometresinde, karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 Z 9449 plakalı tır ile çarpıştı.



Kazada, otomobil sürücüsü ile Furkan Kaya, Ahmet ve Emine Altın yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.