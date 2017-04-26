Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Celal Kaya idaresindeki 63 YS 567 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 5. kilometresinde, karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 Z 9449 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile Furkan Kaya, Ahmet ve Emine Altın yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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