Şanlıurfa'da Köpek Dövüştürenlere Para Cezası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köpekleri dövüştürüp sosyal medyada paylaştığı belirlenen kişiye 5 bin lira ceza uygulandı.



Hayvanları dövüştürüp, buna ilişkin görselleri sosyal medya üzerinden paylaşılmasına ilişkin yapılan şikayetleri değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü ekipleri, durumu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bildirdi.



Ekipler, yaptıkları araştırmada ilçede köpek dövüştürerek, sosyal paylaşım sitesinde paylaşan kişiye ulaştı.



İfadesi alınan faile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten 5 bin 302 lira para cezası uygulandı.