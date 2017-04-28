Şanlıurfa'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 10 Yaralı

Adana'da Canbeyli ile Bülbül ailesinin fertleri arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, diğer aile fertlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü.

TABANCA VE TÜFEKLER KONUŞTU

Tabanca ve tüfeklerin de kullanıldığı kavgada, 10 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



POLİS ÖNLEM ALDI

Olay yerinde inceleme yapan polis, ikinci bir kavganın yaşanmaması için zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldı.

