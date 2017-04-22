Sanko Okullarında 23 Nisan Bayramı Coşkusu

Özel Sanko Okullarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.



Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi Spor Salonunda düzenlenen törene, Genel Müdür Melike Toklucu, okul yöneticileri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören, 4'üncü sınıf öğrencisi Ayşegül Ener'in, günün anlam ve önemini belirten konuşması ve 1'inci sınıf öğrencisi Gülşah Gül'ün okuduğu şiir ile devam etti.



İlkokul korosu, şemsiye rond, halk oyunları ve hint dansı gösterilerinin büyük ilgi gördüğü törende, 4'üncü sınıf öğrencisi Bade Algan'ın okuduğu şiir, ana sınıfı öğrencilerinin ritim, ilkokul öğrencilerinin jimnastik gösterileri izleyenleri büyüledi.



Tören hep bir ağızdan coşku ile söylenen 10. Yıl Marşı ile son buldu. - GAZİANTEP