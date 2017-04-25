Sanatın Hizmet ile Buluşması

Açılışta UR 2440. Bölge Federasyonu Rtn. İsmail Rodoplu, Dokuz Eylül Rotaract Kulübü Başkanı M.Onur Şeker ve Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı konuşmalarını gerçekleştirdikten sonra 200'e yakın öğrenci sergideki fotoğrafları inceledi. 20-25 Nisan 2017 tarihleri arasında süren sergi büyük ilgi görerek Rotary'nin 6 Öncelikli Hizmet Alanını vatandaşlarımıza tanıtmış oldu.

"Rotary İnsanlığa Hizmet Eder"

M.Onur ŞEKER, "Rotary İnsanlığa Hizmet Eder diye başladığımız dönemimizde en büyük hedeflerimizden biri Rotary ailesinin ne kadar büyük ve güzel işler yaptığını halkımıza gösterebilmek ve 6 Öncelikli Hizmet Alanında farkındalık yaratabilmekti, bu sergide de amacımıza ulaşmış bulunuyoruz. Dönem boyunca her zaman yanımızda olan UR 2440. Bölge Federasyonu Başkanımız İsmail Rodoplu'ya, Bölge Rotaract Temsilcimiz Berkay Kiper'e ve Dokuz Eylül Rotary Başkanı Nafih Butur'a çok teşekkür ederim" diye konuştu.