Sanatçı Uğur Işılak, Memleket Türküleriyle Yüreklere Dokundu

Işılak, yoğun ilgi altında gerçekleştirdiği konserinde seslendirdiği memleket türküleriyle duygusal anlar yaşattı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın ev sahipliğinde Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Uğur Işılak konserini Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurum ve Kuruluş Müdürleri, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin Başkanları ile çok sayıda vatandaş izledi.

POLAT, "MİLLETİMİZİN SESİ OLMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Uğur Işılak gibi güçlü bir ses ve yorumcuyu Malatya'da misafir etmekten, Malatya'lılarla buluşturmaktan büyük bir onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat,"Sanatın birleştirici yönü Malatya'nın birliğini güçlendirdi. Muhteşem bir Uğur Işılak konserinde dünyaya ses verdik. Bakanımıza, Genel Başkan Yardımcımıza, İl Başkanımıza, Battalgazi Belediye Başkanımıza ve salonu coşkuyla dolduran bütün hemşerilerimize teşekkür ederim. Uğur Işılak ve ekibini de özellikle kutlar, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.

Başkan Polat,"Bizler hizmetlerimizle her zaman milletimizin sesi olmaya gayret ettik. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve çevresel faaliyetlerde örnek teşkil edecek etkinlik düzenlenmeye önem veriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyesi ile diğer İlçe Belediyeleri dört bir taraftan hizmetler üretmeye devam etmektedir. Bugünde bu anlayış doğrultusunda Türk Halk Müziğimizin özgün, güçlü sesi, bizden biri Uğur Işılak'ı sizlerle buluşturduk" diye konuştu.

UĞUR IŞILAK, "MALATYA'LILARIN İLGİSİ VE SEVGİSİ BİZLERİ MUTLU EDİYOR"

Besteleri ve yorumuyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı Uğur Işılak, vatan ve memleket sevgisi kokan türküleriyle gönüllere dokunurken, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Kendisini Malatyalılarla buluşturan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat başta olmak üzere konsere büyük ilgi gösteren Malatyalılara teşekkürlerini sunan Sanatçı Işılak,"Malatya'ya sürekli geliyoruz, gördüğümüz ilgi ve sevgi bizleri mutlu ediyor. Türkiye çok önemli bir seçime gidiyor. Bu değişimin Türkiye'nin yararına, vatanımızın ve milletimizin yararına olduğunu savunanlar var, bizlerde onlarız. Ama aynı zamanda olaya tersinden bakanlarda var. Bizler bu referandum sürecine tersinden bakan, 18 maddeyi tasvip etmeyenlere hiçbir şey demiyoruz, bu bir demokratik haktır. Biz özellikle yalanla, iftirayla bu süreci karalamaya çalışanları kınıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda kampanya yürütenler özellikle bu 18 maddeyi, bu evet kampanyasını gölgelemeye çalışanlar Türkiye'nin geleceğini, demokrasisini gölgelemeye çalışanlardır" dedi.

Güçlü sesi, şiirleri ve yorumlarıyla Malatya'lıları adete mest eden Işılak'ın seslendirdiği türkülere salonu dolduran Malatyalılar hep bir ağızdan eşlik etti.

UĞUR IŞILAK, MEMLEKET TÜRKÜLERİYLE YÜREKLERE DOKUNDU

Seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan Işılak, 1 saat süren konserinin ardından ayakta alkışlandı.

Bütün konserlerinde olduğu gibi Malatya'daki konserinde de halk ozanı, şair Aşık Veysel'i anmadan geçmeyen Uğur Işılak, büyük ozan için yazdığı 'Dostlar seni unutmadı' adlı şiirini okudu ve Veysel'in "Kara Toprak" adlı türküsünü seslendirdi.

ÇALIK,"SANATSAL HİZMETLERE ÖNEM VEREN BELEDİYE BAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı kültürel ve sanatsal hizmetlere verdiği önemden dolayı tebrik etti.

Uğur Işılak'ın türkülerle ve yorumlarıyla gittiği her yerde ayrı bir iz bıraktığını ifade eden Öznur Çalık,"Herkes Uğur Işılak'ın memleketine davet edip onun güzel türküleriyle dinlenmek ve huzur bulmak istiyor. Yeşilyurt Belediye Başkanımıza da güzel bir etkinlikte bizleri Uğur Işılak ile buluşturduğu için kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Uğur Işılak kardeşimiz aynı zamanda 25. Dönem AK Parti Milletvekiliydi ancak ondan öte sesiyle, şiirleriyle renk verdi, ses oldu aynı zamanda Dombra adlı şarkısıyla gönüllerimizi feth etti. Dombra okunduğu anda Recep Tayyip Erdoğan'ı duyduğumuzda ayağa kalktık. Milletimize ve vatandaşlarımıza ayrı bir heyecan veren Işılak kardeşimizi yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.

BAKAN TÜFENKCİ,"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİYLE MİLLET İRADESİNİ HAKİM KILMAK İSTİYORUZ"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, Türkiye'nin önünde çok önemli bir rol haritası olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin son dönemlerde yetiştirdiği, güçlü sesi ve yorumlarıyla gittiği her yerde ayrı bir ilgi gören Uğur Işılak'ı Malatya'da ağırladıkları için mutlu olduklarını belirten Bakan Tüfenkci, 16 Nisan'daki Referandumuna yönelik paylaştığı düşüncelerinde"16 Nisan'a çok az bir zaman kaldı, artık millet mi hakim olacak yoksa vesayet odaklarımı hakim olacak, şer güçlerimi hakim olacak bunun oylamasını yapacağız. Terörün kökü kazınsın mı, terör belası bu ülkeden defolup gitsin mi bunun oylamasını yapacağız. Bu sistem miadını doldurdu mu, doldurmadı mı bunun oylamasını yapacağız. Birileri bu sistemden yararlanabilirler, bu sistemin arızalarından ve boşluklarından faydalanarak nemalanabilirler ama biz istiyoruz ki; artık bu sistemin yerine milletin hakimiyeti olsun, dünyayla rekabet halinde olan, süratli kararlar alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelsin" dedi.

BAKAN TÜFENKCİ,"UĞUR IŞILAK, ANADOLU İNSANININ, BAĞRI YANIKLARIN SESİDİR "

Uğur Işılak'ın türkü ve yorumlarıyla kendisini ispat etmiş çok güçlü bir sanatçı olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, "Uğur Işılak Anadolu'nun sesidir, bağrı yanıkların sesidir, ezilmişlerin sesidir. Işılak seslendirdiği türkülerle gönüllerimize ferahlık getiriyor. Bizlerde bu türküleri dinlerken ayrı bir huzur duyuyoruz. Bu organizasyonu düzenleyen Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ile ekibine çok teşekkür ediyorum"diye konuştu.

Konserini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen yazdığı "Dombra" adlı şarkısıyla tamamlayan Uğur Işılak'a Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından kayısı paketi ile "elif-vav" tablosu hediye edildi.

