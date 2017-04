Samsun'un Eğitimdeki Hedefi İlk 10

Samsun Valisi İbrahim Şahin, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te eğitimde ilk 10'a girmek için bir çaba sarf ettiklerini söyledi.



Vali İbrahim Şahin, Gazipaşa İlkokulu öğrencilerini Valilik Toplantı Salonunda ağırladı. Gazipaşa İlkokulu Müdürü Erhan Altıntaş'ın da katıldığı ziyarette, öğrenciler tarafından Vali Şahin'e çiçek takdim edildi. Okul Müdürü Erhan Altıntaş, okul ve öğrencilerin eğitimi hakkında Vali Şahin'e bilgi sundu. Daha sonra öğrenciler sırayla Vali İbrahim Şahin'e eğitimle ilgili soru yöneltti.



Vali Şahin sorulara yönelik yaptığı açıklamasında, "Ben vali olarak Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızı temsilen illerde yasal bir zemin içerisinde görev yapıyorum. Yani bir karar alırken veya uygularken daha çok kanun varsa veya yasa varsa bu yasa doğrultusunda karar alıyoruz. Şehirde valinin bulunuyor olması bir otoriteyi oluşturuyor. Ben ilkokulda okurken ilk önce iyi bir insan, iyi bir vatandaş olmayı hedefledim. Her meslek sahibi olabilirsiniz ama daima iyi bir vatandaş, iyi bir insan olmalısınız. Eğitim alanında bir sürü şey yapmak istiyoruz. Yaptıklarımız var ama yapmak isteyip de başaramadıklarımız var. Başarıyla yürüttüğümüz işler var. Bazı işlerimizi planlıyoruz. Bu plan çerçevesinde işlerimizi yürütüyoruz. Herkesin eğitime katkı sağlaması gerekiyor. Başta siz eğitime katkı sağlayacaksınız. Sizin eğitime katkınız da derslerinize çok iyi çalışarak veya çok başarılı birer öğrenci olarak olur" dedi.



"15 bin çocuğumuza yüzme öğretiyoruz"



Samsun'a geldikten sonra yüzmeyi bilmeyen ilkokul öğrencileri için 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projesini başlattığını hatırlatan Şahin, "Bu proje için benim projem diyebilirim. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç, Samsunlu olduğu için onun da desteğini alarak ilkokula yeni başlayan çocuklarımıza yüzme öğretiyoruz. Samsun'da her yıl 16 bin civarında çocuğumuz okula başlıyor. Biz ortalama 15 bin çocuğumuza yüzme öğretiyoruz. Ayrıca 'Tabiatta Ders Var' adı altında başka bir projemiz var. Bu proje çerçevesinde ortaokulda okuyan öğrencilerimizi okullarından alıp, Bafra ilçemizde bulunan Kuş Cenneti'nde tabiatta ders işliyoruz. Burada öğrenciler tabiatla iç içe oluyorlar, sabah derslerini işliyorlar daha sonra oyunlar oynuyorlar. Eve gittiklerinde daha dinç oluyorlar. Her gün bir başka sınıfımızı buraya getirip, ders işliyoruz. Samsun olarak bizim üniversite yerleştirme ve TEOG sınavlarında başarılı olmakla ilgili olarak diğer illerle bir yarış başlattık. Önce okullar kendi aralarında yarışıyor, sonrada iller kendi aralarında yarışıyor" diye konuştu.



"Eğitimde ilk ona girmek için bir çaba sarf ediyoruz"



"Samsun olarak gerek üniversiteye öğrenci yerleştirirken gerek TEOG sınavında daha kaliteli daha iyi eğitim vererek o sınavda başarılı olmayla ilgili bir çabamız var" diyen Samsun Valisi, şöyle konuştu: "Onunla da ilgili olarak öğrencilerimizi yarıştırıyoruz. Biz Samsun'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı 2023'te eğitimde ilk 10'a girmek için bir çaba sarf ediyoruz. Bu konuda herkesin eğitime katkı sağlaması gerekiyor. Maarif Hareketi projesini de yakından takip ediyoruz. Bu projelerin hepsi Samsun'a özgü bir projedir. Maarif Hareketi'nde amacımız öğrencilerimizin daha kaliteli eğitim alması ve daha iyi yetişmeyle ilgili bir çaba sarf etmesidir."



Ziyaretin sonunda Vali Şahin, Gazipaşa İlkokulu öğrencileri ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.



Ziyarette ayrıca Gazipaşa İlkokulu Öğretmeni Nurşen Gökmen hazır bulundu. - SAMSUN