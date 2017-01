Samsun'da Hava Yolcusu Sayısı 2 Milyona Yaklaştı

Samsun Valisi İbrahim Şahin'in yaptığı açıklamaya göre, 2016 yılı içerisinde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 1 milyon 792 bin 438 yolcuya hizmet verildi.



Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Çarşamba Havalimanı 2016 yılına ait iç-dış hat yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği hakkında basın açıklaması yaptı.



Vali Şahin yaptığı açıklamada, "DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2016 yılı Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre; Aralık ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 133 bin 287, dış hatlar yüzde 94 artışla 4 bin 310, toplamda ise yüzde 5 artışla 137 bin 597 oldu. 2016 Aralık ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 artışla bin 566'ya ulaştı. Dış hatlar uçak trafiği 48 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 18 artışla bin 614'e ulaştı. 2016 Aralık ayında Samsun Çarşamba Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 799 ton olarak gerçekleşti. Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan; bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 1 milyon 792 bin 438 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 18 artışla 20 bin 168'e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 3 artışla 16 bin 101 tona ulaştı. Samsun Çarşamba Havalimanından karşılıklı olarak haftanın her günü İstanbul ve Ankara'ya, hafta içi 5 gün İzmir'e, Çarşamba ve Cuma günleri Antalya'ya uçuş seferleri yapılmaktadır. İstanbul Atatürk, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanlarından bağlantılı olarak yurt içinde her noktaya, yurt dışında ise birçok noktaya uçuşlar yapılabilmektedir" dedi. - SAMSUN