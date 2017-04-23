Şampiyon Ankaragücü
Spor Toto 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Ankaragücü, 33. hafta maçında Kayseri Erciyesspor ile karşılaştı.
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'un 33. hafta mücadelesinde Ankaragücü deplasmanda Kayseri Erciyesspor ile karşılaştı.
Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta Ankaragücü, Kayseri Erciyesspor'u 4-1 yendi ve TFF 1. Lig'e yükseldi. Ankaragücü, ligin son haftasına 2. sıradaki Gümüşhanespor'un 4 puan önünde girmeyi başarırken, 1 sezon üçüncü ligde oynadıktan sonra yeniden 2. lige dönmeyi başardı.
Ankaragücü'ne Kayseri Erciyesspor karşısında galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ömer Bozan, 45. dakikada Kenan Özer, 45. dakikada Muharrem Ozan Cengiz ve 72. dakikada Erhan Şentürk kaydetti. Kayseri Erciyesspor'un tek golünü 90. dakikada Serkan Demirezen attı.
Ankaragücü bu galibiyetle puanını 69'a çıkarmayı başardı.
Ankaragücü, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta son hafta maçında taraftarı önünde Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Ankaragücü önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.
#Ankaragücü taraftarı şampiyonluğu kutluyor. pic.twitter.com/dKUTAwkTn1
— TFF 1.Lig (@TD1Lig) 23 Nisan 2017