Sahil Güvenlik Komutanlığının Faaliyetleri

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Ege Denizi'nde bir haftada 59 yabancı uyruklu yakalandı.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Ege Denizi'nde düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor.



Bu faaliyetler kapsamında 13-20 Ocak'ta tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Görecek Adası'nın güneyinde 59 yabancı uyruklu yakalandı.



Düzensiz göçün engellenmesine yönelik faaliyetlerde 28 sahil güvenlik botu, 6 Sahil Güvenlik ve Emniyet Timi (SAGET), 2 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ve 7 kontrol botundan oluşan yüzer unsurlar tarafından 904 saat seyir yapıldı.



Faaliyetler kapsamında 9 helikopter ve 5 uçak sortisi ile 36 saat uçuş gerçekleştirildi, 6 Mobil Radar Timi (MORAD) tarafından 401 saat görev icra edildi.



Öte yandan, İzmir'in Çeşme ilçesi sahil bölgesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karada tespit edilen düzensiz göçmen grubunun Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığına bildirilmesi neticesinde 57 yabancı uyruklu yakalandı.