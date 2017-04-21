Sahil Güvenliğin Emektar Gemisi Çeşme'de Batırılacak

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 15 yıllık gemi batırma hayali gerçeğe dönüşürken, ekonomik ömrünü dolduran sahil güvenlik gemisi 28 Nisan Cuma günü kentte batırılacak.



Çeşme'de, dalış turizmine kazandırmak ve balık yuvası olması için batırılması planlanan; ancak çeşitli nedenler yüzünden 15 yıldır gerçekleştirilemeyen gemi batırma projesi gerçeğe dönüştü. Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi ve Çeşme Denizciler Derneğinin girişimleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığından temin edilen, ekonomik ömrünü doldurmuş bir sahil güvenlik gemisi, alınan izinlerle Çeşme Körfezinde batırılması kararı alındı. Geçtiğimiz aylarda, Çeşme Ulusoy Limanındaki barınağa çekilerek getirilen sahil güvenlik gemisinde, söküm ve temizlik işlemleri tamamlandı. Denize zarar verebilecek bütün aksamları sökülen ve yağlardan temizlenen geminin dibine beton da döküldü. Balıkların yuva yapabilmesi için gemi içinde çeşitli büyüklerde de yuvalar oluşturuldu.



Törenle 28 Nisan'da



Öte yandan, 28 Nisan Cuma günü saat 13.00'de Eşek Adası yakınında batırılması planlanan gemi için tören hazırlıkları ise yoğun olarak sürdürülüyor. Çok sayıda resmi ve sivil kurumun davet edileceği belirtilen törende, vatandaşların da izleyebilmesi için onlarca yat, gezi ve balıkçı teknesi de denize açılacak. Çeşme Yelken Kulübünden de çok sayıda yelkenci tekneleriyle törene renk katacaklar.



Çeşme turizmine katı sağlayacak



Çeşme Denizciler Derneği Başkanı İsmail Porsuk ve yönetim kurulu üyeleri de, batırılacak gemiye giderek son durumunu gözden geçirdi. Gemide bir açıklama yapan dernek başkanı Porsuk, 15 yıllık hayallerinin nihayet gerçek olacağını vurgulayarak, "Son bir buçuk yılda çabalar yoğunlaştı. Nihayet son imzalar da atıldı. Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesinin girişimleri sonuç verdi. 28 Nisan Cuma günü, saat 13.00'de, büyük bir törenle gemiyi Eşek adası yakınlarında batıracağız. Çeşme'de dalış ve deniz turizminin geliştirilmesi, ayrıca balık yuvası olması açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Balık popülasyonunun artmasını da sağlayacak. Sadece dalış turizmine değil, Çeşme turizmine ve esnafımıza da katkı sağlamasını bekliyoruz. Dalmak için Çeşme'ye gelecek olan turist, Çeşme'de konaklayacak, yemek yiyecek, alış veriş yapacak. Turizm ile ilgili herkesin kazanacağını düşünüyoruz" dedi.



Uçak batırma girişimleri sürüyor



Yapay resif amacıyla üç noktanın belirlendiğini ifade eden Porsuk, şöyle devam etti:



"Geçtiğimiz yıl ilk belirlenen noktaya beton yapay resifler atılmıştı. Bu geminin batırılması, ikinci belirlenen noktada olacak. Üçüncü noktaya ise, donanmamızdan almaya çalıştığımız bir uçağı batırma çabalarımız var. Eğer bu uçakla ilgili izinleri alabilirsek, belirlenen üçüncü noktada da batırma işlemini gerçekleştireceğiz. O uçak da izinler alınabilirse Eşek adası yakınlarında, gemiyi batıracağımız noktanın yarım mil ilerisinde olacak. Geminin batırılması gerçekleştirildikten sonra uçak için yoğunlaşacağız. Geminin batırılması için gereken bütün temizlikler yapıldı. Gemi tamamen yağlardan arındırıldı. Geminin zeminine beton atıldı. Şu anda gemi tertemiz. Denize batırıldığında hiçbir çevresel sıkıntı yaratmayacak. Gemini içerisine balıkların yuvalanabilmesi için özel bölmeler yapıldı." - İZMİR