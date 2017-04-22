Şahane Düğün
Düğün sabahı hem de balayı odasında hiç tanımadığı bir kadınla aynı yatakta uyanan Bill bu durumdan nasıl kurtulacak?
Düğün sabahı hem de balayı odasında hiç tanımadığı bir kadınla aynı yatakta uyanan Bill bu durumdan nasıl kurtulacak? Sürprizlerle dolu bu serüvende karakterlerimiz biran olsun yerinde durmayacak ve siz de kahkahalarınıza engel olamayacaksınız.
Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Altindağ
Mekan : Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu
Mekan Adresi : Bahçelievler, 06490 Çankaya/Ankara
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Şahane Düğün
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io