Sağlık Haftasında Çankaya'dan Ücretsiz Hizmet

Çankaya Belediyesi Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla Çankaya Evlerinde ücretsiz şeker-tansiyon ölçümü ve göz taraması yapmaya başladı.



Çankaya Belediyesi Dünya Sağlık Haftası nedeniyle Çankaya Evlerinde vatandaşa ücretsiz sağlık hizmeti veriyor. Özel sağlık kuruluşlarıyla işbirliği içinde yapılan çalışma ilk olarak Bayraktar ve Sokullu Çankaya Evi'nde başladı. Vatandaşların ücretsiz olarak faydalandığı hizmetler arasında; göz taraması, kan şekeri ve tansiyon ölçümü bulunuyor.



Birleşmiş Milletlerin insanların sağlık kurumlarını öğrenmesi ve sağlıklı yaşama bilincine kavuşması adına farkındalık yaratmak adına kutlanan 7-13 Nisan Sağlık Haftası'nda birden çok etkinliğe imza atan Çankaya Belediyesi'nin sağlık taraması hizmetinden çok sayıda vatandaş faydalandı. Yapılan ölçümler sonrası çıkan sonuçlara göre vatandaşlara gerekli bilgiler aktarıldı. Hizmetten ücretsiz faydalanan vatandaşlar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür ederek, "Hastaneye gitsek bu hizmet için gün boyu beklerdik, sağlık hizmeti ayağımıza kadar geldi, çok memnunuz" dedi.



Sağlık Haftası kapsamında Çankaya Evlerinde düzenlenen ücretsiz sağlık taramasının bir hafta boyunca devam edeceğini dile getiren Taşdelen, "Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Belediye olarak başlattığımız Sağlık Kart uygulaması ile de vatandaşlarımıza 19 özel sağlık kuruluşunda yüzde 50'ye varan indirim imkanı sunuyoruz. Çankaya Halk Sağlığı Merkezimiz ve sağlık evlerimiz de hizmet vermeye devam ediyor" diye konuştu.



Hafta boyunca farklı semtlerde bulunan Çankaya Evlerinde düzenlenecek sağlık taramalarından isteyen herkes yararlanabiliyor. - ANKARA