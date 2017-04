Barış Atay'ın oynadığı "Sadece Diktatör", nisan ayında Kadıköy E..K Tiyatrosu'nda izleyenleriyle buluşuyor.



"Benim gibi bir adam, yıllardır "tehlikeli bu adam" diye düşünülen bir adam, eğitimsiz denilen, cahil denilen bir adam, kaba saba bulunan, "radikal bu" denilen bir adam nasıl oldu da bu kadar yükseldi?



Diktatör... Herhangi bir diktatör... Sadece diktatör...



Nerde, ne zaman olduğunun önemi yok. Yüzyıllar boyu, fırsat bulduğunda hükmetmiş tüm diktatörler gibi varlığının meşruiyetini tartış(tır)mayan bir diktatör...



Peki nasıl geldi bu diktatör? Hangi ara, nasıl, her şeye sahip oldu ve hatta her şeyin ta kendisi oldu? Bütün bunlar olurken kim neredeydi ve daha bir çok soru..."



Yazan: Onur Orhan



Yöneten: Caner Erdem



Müzik: Mert Carim



Kostüm: Çağla Yıldırım



Işık Tasarım: Ulaş Yatkın



Dekor: Serkan Kavurt



Oynayan: Barış Atay



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Emek Sahnesi



Mekan Adresi : Salı Pazarı Karşısı Doğançay İş Hanı No: 29, Uzunçayır Caddesi, Hasanpaşa



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 30: 00



Kategori : Sadece Diktatör



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır