Sadece Diktatör
Barış Atay'ın oynadığı "Sadece Diktatör", nisan ayında Kadıköy E..K Tiyatrosu'nda izleyenleriyle buluşuyor.
Barış Atay'ın oynadığı "Sadece Diktatör", nisan ayında Kadıköy E..K Tiyatrosu'nda izleyenleriyle buluşuyor.
"Benim gibi bir adam, yıllardır "tehlikeli bu adam" diye düşünülen bir adam, eğitimsiz denilen, cahil denilen bir adam, kaba saba bulunan, "radikal bu" denilen bir adam nasıl oldu da bu kadar yükseldi?
Diktatör... Herhangi bir diktatör... Sadece diktatör...
Nerde, ne zaman olduğunun önemi yok. Yüzyıllar boyu, fırsat bulduğunda hükmetmiş tüm diktatörler gibi varlığının meşruiyetini tartış(tır)mayan bir diktatör...
Peki nasıl geldi bu diktatör? Hangi ara, nasıl, her şeye sahip oldu ve hatta her şeyin ta kendisi oldu? Bütün bunlar olurken kim neredeydi ve daha bir çok soru..."
Yazan: Onur Orhan
Yöneten: Caner Erdem
Müzik: Mert Carim
Kostüm: Çağla Yıldırım
Işık Tasarım: Ulaş Yatkın
Dekor: Serkan Kavurt
Oynayan: Barış Atay
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Emek Sahnesi
Mekan Adresi : Salı Pazarı Karşısı Doğançay İş Hanı No: 29, Uzunçayır Caddesi, Hasanpaşa
Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 30: 00
Kategori : Sadece Diktatör
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır