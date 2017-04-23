Sabri'ye Süpriz Teklif

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Sabri Sarıoğlu'na TFF 1. Lig'den teklif geldi.



Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Samsunspor, boşa çıkacak olan 32 yaşındaki oyuncuya imza attırmaya çalışıyor. Samsunlu olan Sabri'nin de bir gün kırmızılı- beyazlı formayı giymek istediği ancak önce Süper Lig'den gelecek diğer teklifleri dinleyeceği öğrenildi.



(Sözcü)