Rus Elçi Karlov Suikastında 6 Tutuklama

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren, kendisi de çatışmada öldürülen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın mezun olduğu İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulu'nda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, polis adaylarına 'abilik' yaptığı öne sürülen şüpheli ile örgüt üyesi oldukları iddia edilen 4'ü polis 5 kişi tutuklandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırıda öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'na suikast sonrası operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Altıntaş'ın okuduğu 2012 ile 2014 yıllarında, bağlantıda olduğu o zaman okulun yemekhanesinde görev yapan, ancak FETÖ üyelerinin de abisi durumunda olduğu belirtilen Süleyman Ergen ve yeğeni Nurullah İçöz ile saldırgan Altıntaş'ın dönem arkadaşı olan ve FETÖ/PDY bağlantısı bulunduğu belirlenen polisler İlker Er, Abdülkadir Yağın, Erdoğan Erdinçli ve Ziya Şehitoğlu, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.



ETKİN PİŞMANLIK YASASINDAN YARARLANMAK İSTEDİLER



Mahkemede ifade veren zanlılardan İlker Er, FETÖ/PDY toplantılarına katıldıkları dönemde terör örgütü olduğunu bilmediklerini, dini duygularının istismar edildiğini, bu yüzden etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtti. Bir diğer zanlı Abdülkadir Yağın da örgüt toplantılarına çağrıldığı birkaç kahvaltıya katıldığını, ancak devlete zarar verecek bir faaliyette bulunmadığını söyleyerek etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini söyledi. Şüphelilerden Erdoğan Erdinçli de örgüt toplantılarının yapıldığı 'dershane' tabir edilen yere bilmeden katıldığı için pişman olduğunu, cahilce davrandığı için pişman olduğunu söyledi. - İzmir