Rize'de Kaçak Silah Atölyesi Ortaya Çıkarıldı

RİZE'nin Ardeşen İlçesi'nde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir evde oluşturulan özel bir bölmede kaçak silah atölyesi ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayla Mahallesi'nde B.Ö.'ye ait evde silah üretimi yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri evin içerisinde özel bir bölme olduğu ve buranın silah yapımı için atölye olarak kullanıldığını tespit etti. Yapılan aramalarda 1 tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ile tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. olay sonrası B.Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



- Ardeşenrize