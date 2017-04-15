Pursaklılar, "Güçlü Türkiye" İçin Yürüdü
Pursaklılar, "Güçlü Türkiye" için yürüdüANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, "Güçlü Türkiye Güçlü Pursaklar için Evet" yürüyüşü düzenlendi.
Pursaklılar, "Güçlü Türkiye" için yürüdü
ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, "Güçlü Türkiye Güçlü Pursaklar için Evet" yürüyüşü düzenlendi.
AK Parti İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen etkinliğe, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Kabasakaloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Hicret Camii önünde başlayan yürüyüş, AK Parti İlçe Teşkilatı'nda son buldu. Mehter takımının gösterisini izleyen vatandaşlar mehteranlarla fotoğraf çekildi. Yürüyüş sırasında vatandaşlar korteje yoğun ilgi gösterdi.