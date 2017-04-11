Pursaklar'da Arapça Eğitimini Tamamlayan Kadınlar Sertifikalarına Kavuştu

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evindeki çok sayıda kadın, 136 saatlik eğitims başarıyla tamamlayarak Arapça sertifikası aldı.



Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde 136 saatlik Arapça kursuna katılan kadınlar. emeklerinin karşılığını aldı. Kursu başarıyla tamamlayan kadınlar için mezuniyet töreni düzenlendi. Törenle sertifika alan kursiyerler, yeni bir dil öğrenmenin mutluluğu içinde olduklarını belirterek, "Hanım evlerinde İngilizce, Arapça, Osmanlıca gibi çok sayıda dil kursu ile kendimizi geliştiriyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Çetin ve ekibine teşekkür ediyoruz" dediler.



Eğitimden kültüre, sağlıktan spora birçok alanda hizmet veren Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri, bugüne kadar binlerce kadına mesleki eğitim vererek sertifika sahibi yaptı. - ANKARA