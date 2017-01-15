Podolski'den Fenerbahçe'ye Adana Kebab Göndermesi

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta Fenerbahçe, sonuncu sırada yer alan Adanaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.



Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı Lukas Podolski, sosyal medya hesabından Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşımda bulundu.



'ADANA KEBAB KEYFİ'



Türk kültürüne adaptasyonu ile bilinen Alman golcü Podolski, sözkonusu tweetine "Adana Kebap keyfi" yazarak ocakbaşından bir fotoğraf paylaştı.



Adana kebab paylaşımı Galatasaray taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılanırken, Podolski sevgi gösterilerine maruz kaldı.



İşte o paylaşım:



