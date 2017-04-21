PKK'nın Finans Kaynaklarına Operasyon: 30 Gözaltı

Bölücü terör örgütü PKK'nın önemli finans kaynaklarından olan sigara kaçakçılığına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, kaçak sigaraları yurda sokarak piyasaya sürdükleri belirlenen 30 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya finansal destek sağlamak maksadıyla kaçak sigaraları yasadışı yollarla yurda sokarak piyasaya süren şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında kaçak sigara baronlarının da olduğu 44 şüpheliden 30'u gözaltına alındı.



Halen devam eden operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramaların sürdüğü kaydedildi.



(Sadık Kahraman / İHA)