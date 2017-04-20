Paris'te Silahlı Saldırı!

Paris'te silahlı saldırıda1 polis öldü, saldırgan ise öldürüldü.


Paris'te silahlı saldırıda1 polis öldü, saldırgan ise öldürüldü.


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