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Paris'te Silahlı Saldırı!
Paris'te Silahlı Saldırı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert Programını Polisl...
Paris'te Silahlı Saldırı!
Paris'te silahlı saldırıda1 polis öldü, saldırgan ise öldürüldü.
20 Nisan 2017 Perşembe 22:51
Paris'te silahlı saldırıda1
polis
öldü, saldırgan ise öldürüldü.
Kaynak:
Milliyet.com.tr
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