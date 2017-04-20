Öztürkmen: Artan Uzlaştırma, Mahkeme Kapattırıyor

ADALET Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, 2015 yılında toplam 17 bin 319 dosyanın uzlaştırma ile dava açılmasına gerek kalmadan kapandığını ifade ederek, "Şu anda iki ayda bunun üzerine çıkmış olduk. 2017 yılı sonu itibariyle asgari olarak 120 bin, azami olarak 150 bin dosyanın uzlaşmayla sonuçlanmasını hedeflemekteyiz. Bunun ortalama bir Asliye Ceza Mahkemesi'nin 1000 dosyaya baktığını düşündüğünüzde yaklaşık 150 mahkemenin kapatılması anlamına geliyor" dedi.



Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Edirne'de adliye çalışanları personeline uzlaştırma iş ve işlemleri konulu eğitim semineri verdi. Seminerin açılışına Edirne Valisi Günay Özdemir, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran, Adalet Komisyonu Başkanı Tayyip Özdurmaz, hakim ve savcıların yanı sıra adliye personeli katıldı.



İKİ AYDA 20 BİN DOSYADA UZLAŞMA SAĞLANDI



Uzlaştırma yöntemiyle dosyaların mahkemeye aşamasına gelmeden kapandığını ve mahkemelerin bu anlamdaki yoğunluğunun azaldığını ifade eden Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, bu yılın ilk 2 ayında 20 bin 352 dosyanın uzlaştırma ile sonuçlandığını söyledi. Uzlaştırma verileri üzerinden 2015 yılıyla kıyaslamalar yapan Öztürkmen, uzlaştırma dosyalarındaki artış nedeniyle mahkemelerin kapatıldığını ifade ederek şunları söyledi:



"Son iki ayda alınan rakamlar yaklaşık 20 bin 352 dosya uzlaştırma ile sonuçlandığını tespit ettik. En son 2015 yılında yapılan verilerde 17 bin 319 idi. Şu anda iki ayda bunun üzerine çıkmış olduk. 2017 yılı sonu itibariyle asgari olarak 120 bin, azami olarak 150 bin dosyanın uzlaşmayla sonuçlanmasını hedeflemekteyiz. Bunun ortalama 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin 1000 dosyaya baktığını düşündüğünüzde yaklaşık 150 mahkemenin kapatılması anlamına geliyor. Bu tabi ki bir takım bütçe tasarruflarını da sebebiyet verecek. Yaptığımız hesaplamalara göre de yaklaşık 25-30 milyon civarında da yıllık bir tasarruf ön görmekteyiz. Bu kadar önemli bir kurumun da kanun olarak değiştirilmesi sebebiyle, uzlaştırma hükümlerinin tatbi ki, uzlaştırma bürolarının görevleri ve işleyişiyle ilgili meslektaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla toplam 19 bölgede bu şekilde eğitim seminerleri de düzenlemeyi kendimize hedef ettik. İlkini de Edirne'de başlattık" dedi.



ÜST SINIRI 3 YIL OLAN CEZALAR



Şikayete bağlı olan suçların yanı sıra şikayete bakılmaksızın Türk Ceza Kanunu'ndaki basit tehdit, basit hırsızlık ve basit dolandırıcılık suçları da bu uzlaştırma kapsamına alındığını belirten Öztürkmen, çocuklar için mağdurun veya suçtan zarar görenin, gerçek ve tüzel kişi olması koşuluyla üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis ve adli para cezasını gerektiren suçlarda uzlaşma kapsamında sözlerine ekledi.



HEDEF 4 BİN SORUŞTURMADA, 3 BİN UZLAŞTIRMA



Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran da Edirne'de yaklaşık 1000 dosyadan 700'ünün uzlaştırma kapsamında mahkemeye gidilmeden kapandığını ifade etti. Uzlaştırmanın toplumsal barış ve adaleti sağladığını kaydeden Savran, "Edirne'de yaptığımız ilk icraat uzlaştırma bürosunu kurmak oldu. İlk zamanlar 1000 kadar soruşturmadan 700 dosyada uzlaştırmayı sağladık. Bu çok önemli bir katkı. Uzlaştırdığınız insanların davasını mahkemeye taşımıyorsunuz. Mahkemeye taşımadığınız zaman mahkemelerin iş yükü azalıyor. Bu nedenle Edirne'de son yetki kararnamesiyle 2 tane mahkeme kapatıldı. Biri Asliye Ceza Mahkemesi, diğeri Çocuk Mahkemesi. İnsanları barıştırmışsınız, mahkemeleri kapatmışsınız güzel, öbür taraftan gönül huzuru içerisinde şekli bir adalet değil, vicdani ve ahlaki bir adalet üzerinde buluşturmuş ve barıştırmışsınız. Ben uzlaştırma yapan arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Bir görevi ifa etmiyoruz. Bir adeti, insanları barıştırarak ibadete çeviriyoruz. Erdem adına demiyorum, çağdaş dünya, itilaflarının yüzde 95'ini alternatif çözüm yollarıyla telafi etmeye, problemleri, husumetleri bu şekilde çözmeye çalışıyor. Bizler uzlaşmayı hakikaten yasal düzenleme ile kapsamı genişledi. Eskiden 1000 dosya uzlaşma kapsamındayken, bugün itibariyle 4000 soruşturma uzlaştırma kapsamında yer alıyor. Bu 4000 soruşturmadan ben inanıyorum ki 3000 tanesini uzlaştıracağız. Belki bir sene sonra bir Asliye Ceza Mahkemesi daha kapatılacak" diye konuştu.



VALİ ÖZDEMİR: FARKLILIKLARI YÖNETEMEYEN AVRUPA BİRLİĞİ DAĞILIYOR



Edirne Valisi Günay Özdemir ise Edirne tarihinden bahsederek, Osmanlı döneminde hukuki ve sosyal kuralların düzenlendiğini ve takip edildiğini söyledi. Bizans örneği vererek farklılıkların yönetilmemesi sonucu medeniyetlerin çöktüğünü anlatan Vali Özdemir, "Avrupa Birliği'nin oluşmasında da baktığınız zaman bu anlayışın olduğunu görüyorsunuz. Avrupa yıllarca, din savaşlarından sonra 1'nci ve 2'nci Dünya Savaş'ını yaşıyor. Daha sonra üst birim olarak Avrupa Birliği'ni kurarak, her ülke kendi sistemini kursun, bunun üzerine Avrupa Birliği'ni kuralım ki, Avrupa Birliği bütün farklı inançla ve düşünceleri farklı ülkeleri yönetecek, farklılıkları yönetecek bir üst yönetim olsun. Son zamanlarda bu farklılıkları yönetememeye başladılar Avrupa Birliği de dağılmaya çatırdamaya başladı. Edirne bizim gelecekte dünyada huzur ve barışın sağlanmasında tekrar böyle bir sistemi kurabilecek için önemli bir merkezlerden birisi. Trakya'da insanlar farklı inanç ve düşünlerce olmalarına rağmen ilişkilerini her zaman devam ettirirler, kendi yaşam biçimlerine müdahale edilmesini istemediği gibi başkasının da yaşam biçimlerine müdahale edilmesini istemezler. Böyle bir hoş görünün yaşandığı yerdir" diye konuştu.



İki güren sürecek olan seminer açılış konuşmalarının ardından Başkent Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek'in, 'Ceza Mahkemesi Hukuku'nda Onarıcı Adalet' konulu eğitim sunumuyla devam etti. - Edirne