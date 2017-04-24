Bodrum Belediyesi Ortakent Cumhuriyet Parkı Aynalı Salonda özel öğrencilere pilates ve yoga dersleri veriliyor.



Bodrum Belediyesi tarafından Yahşi Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezinde eğitim gören engelli öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Gönüllü Klinik Pilates ve Yoga Eğitmeni Emrah Özkan tarafından pilates ve yoga dersleri veriliyor.



Derslerin özellikle kendilerini ifade etmekte sorun yaşayan öğrencilerin rehabilitasyonu açısından büyük fayda sağladığı belirten eğitmen Emrah Özkan şunları söyledi: "Özel öğrenciler grup derslerinde nefesi burundan alıp vermeyi keşfediyor, fiziksel ve zihinsel olarak rahatlıyor, 1.5 saat burada güzel vakit geçiriyorlar. Öğrenciler pilatesle fiziksel olarak güç ve esneklik kazanırlarken yoga ile de ruh ve zihin bütünlüğünü yakalayabiliyor. Buradaki amacımız aslında tüm Türkiye'deki özel öğrencilerimizin bu eğitimi alabilmesine dikkat çekmektir"



Yahşi Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezinden toplam 52 öğrencinin guruplar halinde faydalanacağı pilates ve yoga egzersizlerinin yaz dönemi boyunca devam etmesi planlanıyor. - MUĞLA