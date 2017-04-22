Özel Çocuklar, Çocuk Bayramını Kutladı

Antalya'nın Serik ilçesi Özel Serik Empati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını aileleriyle birlikte kutladı.



Serik Empati Özel Eğitim Merkezi özel çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını etkinlikleri kapsamında kahvaltı programı düzenledi. Merkez Kurucu Müdürü Olcay Akca, "Bu tür ve benzeri etkinlikler artarak devam edecek Özel çocuklarımızın yüzlerinde oluşan en küçük tebessüm bile çok değerli. Bu tebessümleri mutlu gülüşlere çevirmek için olanca gayretimizle, tecrübeli kadromuzla, azimle çalışıyoruz" dedi. - ANTALYA