Özbekistan 611,47 Milyon Dolarlık Krediye İmza Attı

TAŞKENT (AA) – Özbekistan yılın ilk çeyreğinde uluslararası finans kuruluşları ile 611,47 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.



Özbekistan Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin yılın ilk üç ayında uluslararası finans kuruluşları ile toplam tutarı 611,47 milyon dolara ulaşan kredi anlaşması imzaladığı belirtildi.



Açıklamada, Özbekistan'a kredi sağlayan uluslararası finans kuruluşları arasında Asya Kalkınma Bankası, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ve Dünya Bankası'nın bulunduğu hatırlatıldı.



Asya Kalkınma Bankası ile yapılan anlaşma kapsamında; kara yollarının modernizasyonu, içme suyunun iyileştirilmesi, meyve-sebze sektörünün geliştirilmesi ve KOBİ'lerin desteklenmesinin yer aldığına vurgu yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:



"Ocak- mart döneminde Özbekistan hükümeti, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ile ülkedeki süt ürünlerini işleme projesi kapsamında 23,8 milyon dolar, Dünya Bankası ile Aral Gölü'nün kurumasının engellenmesi ile ilgili 14 milyon dolarlık kredi anlaşmalarına imza atmıştır."



Özbekistan hükümeti, daha önce yaptığı açıklamada da 2017-2021'de uluslararası finans kuruluşlarından 7,7 milyar dolarlık kredi kullanmayı amaçladığını duyurmuştu.