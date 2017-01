Oscar and the Wolf, 21 Ocak Cumartesi günü bu kez Volkswagen Arena'nın etkileyici akustik atmosferinde bütün duyuları harekete geçirecek!



*Bilet teslimatları etkinlik günü de dahil perakende satış noktalarından devam edecektir.



Satışa çıktığı gün 6 saat içerisinde 1000'in üzerinde satış rakamına ulaşan ve saha içi biletleri tükenen Belçikalı elektronik pop grubu Oscar and the Wolf konseri için yoğun istek üzerine tribün biletleri satışta!



2013 yılında çıkardığı "Orange Sky" single'ı ile dünya çapında bilinirlik kazanan Oscar and the Wolf; 2 yıllık turnenin ardından, 2014'te ilk albümleri "Entity"i yayımladı. Grup; Brian Eno, Florence and the Machine gibi önemli isimlerle çalışan Leo Abrahams'ın da katkıda bulunduğu "Entity" albümüyle Belçika listelerinde zirveye yerleşti.