Ortaköy Saldırısının Ateşi Erdek'e Düştü (2)

BABA KOÇ: YÜREKLİYDİ, CESURDU



İstanbul'da ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren özel güvenlik görevlisi 27 yaşındaki Hatice Koç'un cenazesi ailesi tarafından Balıkesir'in Erdek İlçesi'ne getirildi.



Erdek Atatürk Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul eden baba Abdullah Koç, kızının 5 yıldan beri çeşitli güvenlik kuruluşlarında çalıştığını ve mesleğini çok sevdiğini söyledi. Teröre lanet okuyan Abdullah Koç, "Ne diyeyim Allah belalarını versin. Bunlar kazanamazlar. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Mesleğini çok sevdiğinden de bunlar oldu. Cesurdu, yürekliydi. 'Yapma' dedim, 'gitme' dedim ama dinlemedi. Hatta son olaylarda, 'ortalık karışık kalabalık yerlere gitme' dedim. 3-4 gün önce buradaydı 'Baba görevimiz icabı gitmemiz lazım' dedi. Önüne geçemedik" dedi.



Cenazeyle birlikte Erdek'e gelen Hatice Koç'un iş arkadaşı VİP yakın koruma Sertaç Gülday da o akşam yaşadıklarını anlattı. Gülday, "Beraber çalışırdık ama bu sefer ne hikmetse aramadı. Haber alınca bizden kimler var diye araştırınca ilk duyduğum insan Hatice oldu. Telefonla aradığımda karşıma polis memuru çıktı ve teşhis için çağırdılar. Neticesinde morgdan teslim aldık. Çıkardık getirdik" diye konuştu.



Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/ERDEK (Balıkesir), -



