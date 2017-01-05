Ortahisar Zabıta Müdürlüğünün Çalışmaları

Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin 2016 yılına ait değerlendirme raporu yayımlandı.



Zabıta Müdürü Ömer Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, raporda çarpıcı bilgilerin yer aldığını belirterek, ilçe genelinde geçen yıl toplam 3 bin 354 denetimin yapıldığını ifade etti.



Vatandaşın sağlığını tehdit eden, yönetmeliklere aykırı kullanım tarihi geçmiş hiçbir ürünün ve gıdanın satışına izin vermediklerini vurgulayan Aydın, ekiplerin 24 saat esasına dayalı denetimlerini sürdürdüğünü kaydetti.



Aydın, görev alanlarına giren hiçbir konuda suistimallere izin vermediklerine dikkati çekerek, "Hem imalathaneleri hem de satış yerlerini sürekli olarak denetleyerek gerekli kontrolleri yapıyoruz. 2017'de de aynı şekilde kanunlardan ve mevzuattan hiçbir taviz vermeden denetimlerimizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun." ifadesini kullandı.



Öte yandan, geçen yılki değerlendirme raporuna göre, denetimde ilk sırayı bakkal ve manavların aldığı bildirilirken, ikinci sırayı 267 denetimle fırın ve unlu gıda mamulleri, üçüncü sırayı da 243 denetim ile marketlerin aldığı belirtildi.



Raporda, bin 50 ruhsat müracaatından sadece 826'sına ruhsat verildiği kaydedilirken, 155 esnafın da faaliyetine son verildiği ve elde edilen ruhsat gelirinin 280 bin 113 lira olduğu bildirildi.



Ruhsatsız 399 işletmenin faaliyetine son verildiği, 9 iş yerinin de mühürlendiği kaydedildi.