Ordu'nun Turizm Geliri Arttı

Ordu Defterdar Vekili Mustafa Yılmaz Şimşek, Ordu'nun 2016 yılında turizm gelirinin bir önceki yıla göre yüzde 95 oranında artış gösterdiğini açıkladı.



Ordu'yu ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin turizm gelirindeki artış oranlarını açıklayan Ordu Defterdar Vekili Mustafa Yılmaz Şimşek, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'na brifing verdi. Şimşek, brifinginde Ordu'ya ziyaret eden yabancı turistlerin 2015 yılında toplamda 102 milyon 242 bin TL seyahat harcaması yaptığını belirtti. Şimşek, bu rakamın 2014 yılına göre yüzde 173 bir artış gösterdiğini kaydetti.



2016 yılında Ordu'ya gelen yabancı turistlerin toplam seyahat harcamasının ise 199 milyon 672 bin TL olduğunu ve 2015 yılına göre yüzde 95'lik bir artış görüldüğünü belirten Şimşek, "İlimizi ziyaret eden yerli turistlerde ise 2015 yılında 113 milyon 434 bin TL seyahat harcaması yaparak, 2014 yılına göre yüzde 85'lik bir artış görülmüştür. 2016 yılında ilimize gelen yerli turistlerin toplam seyahat harcaması 172 milyon 137 bin 550 TL olup, 2015 yılına göre yüzde 52'lik bir artış olmuştur" dedi.



Konaklama tesis sayısı 31 oldu



Her yıl artan turist sayısı ile beraber konaklama tesislerindeki değişimlere de değinen Defterdar Vekili Şimşek, şu bilgileri verdi:



"2014 yılında Turizm Bakanlığı İşletme Belgeli tesis sayısı 25 iken, 2015 yılında 27'ye, 2016 yılında da bu rakam 31'e yükselerek, yatak kapasitesi 2 bin 572 olmuştur. Bu tesislerden bir tanesi 5 yıldızlı, 3 tanesi 'Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi' belgelidir. Mahalli İdarelerce belgeli tesis sayısı ise, 2016 yılında 59 tesis ve 2 bin 337 yatak kapasitelidir. Bununla birlikte 2016 yılında Turizm Bakanlığı İşletme Belgeli ve Mahalli İdarelerce Belgeli olmak üzere toplam 90 tesiste 4 bin 909 yatak kapasitesine ulaşılmıştır. 2015 yılındaki tesis sayısı, 2014 yılındaki tesis sayısına göre yüzde 8 oranında bir artış, 2015 yılındaki oda sayısı, 2014 yılındaki oda ve yatak sayılarına sayısına göre yüzde 10 oranında artış göstermiştir. 2015 yılında yerli ve yabancı turistlerin toplam seyahat harcaması 215 bin 676 bin 705 TL olurken, 2014 yılına göre yüzde 118 oranında artış, 2016 yılında yerli ve yabancı turistlerin toplam seyahat harcaması ise, 371 milyon 810 bin 215 TL olup 2015 yılına göre yüzde 72 oranında bir artış görülmüştür. 2015 yılı turizm işletmeli vergi mükelleflerimizin matrahları il merkezinde yüzde 40, il genelinde ise yüzde 25 artmıştır."



"Turizm sektöründe mükellef sayısı artıyor"



Defterdar Vekili Şimşek, "2014 yılında turizm sektörüne bağlı olarak, bu faaliyetlerde bulunan mükellef sayıları 238 iken, bu rakam 2016 yılında 275 olarak artmıştır. Yıllar itibariyle artış olduğu görülmüştür. 2016 yılı Kasım sonu itibariyle 1 milyon 430 bin 326 TL vergi ve diğer gelirler tahakkuk etmiştir. Son yıllarda ilimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısındaki artışın ticari hayata bir canlılık getirmesi, 6736 sayılı Kanun ile mükelleflerimizce matrah artırımda bulunulması, yeni işyerlerinin, istihdam alanlarının açılmasının verginin tahakkukunda olumlu etki bırakmıştır" açıklamasında bulundu. - ORDU