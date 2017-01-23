Ordu'da Merhum Gazetecilere Vefa

Ordu'da, ocak ayında ölüm yıl dönümleri olan gazeteciler, mezarları başında anıldı.



Ordu Gazeteciler Cemiyeti, ocak ayında ölüm yıl dönümleri idrak edilen ve kabirleri Güzelyalı Asri Mezarlığı ve Şahincili Şehir Mezarlığı'nda bulunan gazetecilere Ali Rıza Gürsoy, Haldun Altunel, Osman Kurtuluş, Bilal Köyden, Kazım Vardar, Mehmet Tarı, Erol Ataşan ve Alaattin Benal için mezarları başında anma programı düzenledi.



Vali İrfan Balkanlıoğlu, programda yaptığı konuşmada, gazetecilerin, vefatları diğer insanlar gibi olduğunu ancak arkada bir çok eser ve yazıları kaldığı için daha fazla anılarak hatırlandığını söyledi.



İnsanların, bu dünyada ebediyen kalmadığını, sonunda rahmetli olup toprağa karıştığını anlatan Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:



"Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' Önemli olan arkadan gelen basın camiasındaki insanların, kendi ağabeylerini, duayenlerini unutmamaları ve vefa göstermeleridir. Vefat eden gazeteci büyüklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Hayatta olan ve mesleğini icra eden arkadaşlarımıza da Allah'tan sağlıklı ömürler diliyorum."



Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş da kentte habercilik ve basın adına çok özel ve güzel hizmetler sunmuş kişileri mezarı başında ziyaret ettiklerini belirterek, vefat eden tüm gazetecilere Allah'tan rahmet diledi.



Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın ise her yıl olduğu gibi bu yıl da vefat eden gazetecileri andıklarını dile getirerek, "Onların bizlere bırakmış olduğu milletimizin gözü, kulağı, eli olma bayrağını en iyi şekilde bizden sonraki nesillere ulaştırmak için mücadele etmekteyiz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." diye konuştu.



Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Öz, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nurullah Yaldız, Altınordu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şahin Sevinç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gazeteciler de katıldı.