Olympiakos, Ligde 2 Maç Sonra Kazandı

Yunanistan Süper Ligi'ndeki 17. hafta mücadelesinde Olympiakos, sahasında Xanthi'yi 2-0 mağlup etti.



Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Olympiakos, sahasında Xanthi ile karşı karşıya geldi.



Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibi 3 puana ulaştıran golleri, 48. dakikada Brezilyalı oyuncu Seba ve 90. dakikada Georgios Manthatis kaydetti.



Ligde 2 maç aradan sonra 3 puan alan Olympiakos, puanını 42'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Dördüncü mağlubiyetini yaşayan Xanthi ise 31 puanda kaldı.



UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk karşılaşmasında Osmanlıspor, 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak.