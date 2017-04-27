Ölüm Nedeni İstatistikleri

Bursa'da geçen yıl gerçekleşen ölümlerin yüzde 45,2'sinin dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığı belirlendi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016 yılına ilişkin ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, Bursa'da dolaşım sistemi kaynaklı 7 bin 175 ölüm gerçekleşti.



Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Bursa'da 2016 yılı ölüm nedeni oranları sırasıyla, 7 bin 175 kişi ve yüzde 45,2 ile dolaşım sistemi hastalıkları, 3 bin 273 kişi ve yüzde 20,6 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler (malign ve benign neoplazmlar), bin 718 kişi ve yüzde 10,8 ile solunum sistemi hastalıkları, 813 kişi ve yüzde 5,1 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, 747 kişi ve yüzde 4,7 ile dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler, 510 kişi ve yüzde 3,2 ile endokrin (iç salgı bezi, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar) ve bin 621 kişi ve yüzde 10,2 ile diğer nedenlerden kaynaklandı."