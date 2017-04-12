Oltu'ya dolu yağdı



ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

Oltu ilçe merkezinde akşam saatlerinde dolu yağışı görüldü. Oltulu vatandaşlar "baharı beklerken kış geri geliyor" dediler.

Oltulu vatandaşlardan Burhan Aydın, "Bu sene kış biraz fazla uzadı. Bahar gelmeyecek herhalde. Kaysılar çiçek açtığı halde soğuk hava devam ediyor. Dereceler hep ekside. Çiçek açan ağaçlar soğuktan çok etkileniyor, üşüyorlar. Bu gidişle yazı göremeyeceğiz. Bugün de dolu yağdı, kışlık elbiselerimizi halen daha giyiyoruz" dedi.