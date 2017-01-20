Okullarda Karne Heyecanı

Samsun'da bin 27 okulda 242 bin öğrenci karnesini alarak tatile girdi.



Kentte 2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılının tamamlanmasıyla İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde karne töreni düzenlendi.



Programa katılan Samsun Valisi İbrahim Şahin, öğrencilere tatilde rehavete kapılmamaları, boş zamanlarda kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.



- Sürekli okuyun



Şahin şöyle konuştu:



"Eğitim tek başına öğrencinin yapacağı bir iş değil. Öğretmenlerle, velilerle komple bir bütün olarak yapılması gerekir. Ama bu işe gönül verilirse olur. Gönül vermezseniz başarıya ulaşılması mümkün değildir. Ülkemiz üzerinde çok ciddi oyunlar oynanıyor. 15 Temmuz darbe girişimi akla ziyan kabul edilemez aşağılık bir darbe girişimidir. Bu ülkenin yetiştirdiğini zannettiğimiz insanlar, bu ülkenin bayrağına, insanına kurşunlar yağdırdılar, uçaklarla saldırıp bombalar attılar. O nedenle sizin çok okumanız gerekiyor. Tekrar, tekrar düşünmeniz gerekiyor. Daha sağlıklı geleceği yakalamak adına çaba sarf etmeniz gerekiyor. Biz nerede hata yaptık. Onu düşünmemiz gerekiyor. Bu nedenle sürekli okuyun. "



İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise 2016-2017 eğitim öğretim döneminde Samsun'da bin 27 okulda 242 bin öğrencinin ara dönemde karne sevinci yaşadığını belirtti.



Başarılı öğrencilere belgelerinin verildiği törende daha sonra karneler dağıtıldı.