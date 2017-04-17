Okul Müdürleri ile Teog Toplantısı

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit yaklaşan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı öncesinde ortaokul müdürleri ile toplantı yapıyor.



Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit TEOG sınavı öncesinde, okullardaki hazırlık çalışmaları ve "Başarıya Bir Adım Projesi" kapsamında yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla ortaokul müdürleri ile toplantılar planlandı.



Bu planlamalar çerçevesinde Murat Yiğit Cumayeri, Gölyaka, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerine giderek, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve ortaokul müdürlerinin katılımlarıyla bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi.



İl Merkezindeki ortaokul müdürleriyle ise onarlı gruplar halinde yapılması planlanan TEOG bilgilendirme ve değerlendirme toplantıların ilk ikisi gerçekleştirildi. - DÜZCE