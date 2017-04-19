Oktay Kaynarca'nın 28 Yıl Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı

TRT Arşiv'den her gün yeni videolar çıkmaya devam ediyor. 1989 yılında aynı evde kalan 4 üniversite öğrencisinin günlük yaşamlarının konu işlendiği 'Gençler' dizisinden kısa bir kesit yayınlandı.

GENÇLİK HALLERİ ŞAŞIRTTI

Oktay Kaynarca, Ziya Kürküt, Çetin Etili, Fikret Kuşkan, Ertuğrul İlgin, Suna Selen, Erkan Can, Özden Ayyıldız Atacan, Arseven, Işık Aras, Numan Pakner, Filiz Bayraktar, Gülen Karaman, Tayfun Göymen, İlker Tezcan, Hasan Erden veTuncay Tekdal gibi isimlerin rol aldığı dizide oyuncuların gençlik halleri şaşırttı.



OKTAY KAYNARCA GÖRÜLMEYE DEĞER

Özellikle bir dönem 'Kurtlar Vadisi' dizisinde Çakır karakterine hayat veren, şimdilerde ise 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hızır' rolüyle adından söz ettiren Oktay Kaynarca'nın gençlik halleri görülmeye değer.