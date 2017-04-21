Öğrencileri, 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' ile İlgili Sunum

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü, bazı okullarda öğrencilere yönelik 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' ile ilgili sunum yapıldı. Kurum denetmenleri tarafından Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Özel Yesevi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerine 6502 Sayılı Kanun ile ilgili sunum yapıldı. Görevliler, öğrencilerin yönettiği soruları cevaplandırıp konuyla ilgili broşür dağıttılar. - ESKİŞEHİR