Oyun, İtalya varoşlarında yasam ve sınıf mücadelesi veren işçilerin karşılaştıkları güçlükleri anlatıyor. İki işçi ailesinin gündelik yaşamlarının dışında gelişen olaylar karşısında, birbirlerine ve sisteme karşı verdikleri mücadelenin komedisi...
Sürekli yükselen hayat pahalılığı karşısında varoşlarda yasayan çocuklar, yaşlılar, kadınlar, işçiler, fiyatların zamlanmasına karşı hep birlikte eski fiyatlar üzerinden alışveriş yapmaya karar veriyorlar ve "Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!" diyerek süpermarketteki yiyeceklere el koyuyorlar.
Polis tarafından kuşatılan bir mahalle, kovalayan polisler, kaçan insanlar, aranan evler, saklanmaya çalışılan yiyecekler. Sistemi eleştiren fakat aynı zamanda sistemin kurallarını savunan bir koca karşısında, kalkıştığı eylemi savunabilmek için türlü oyunlara girişen bir kadın ve soluksuz bir kovalamaca...
İyi Seyirler...
HAKAN GÜVEN
BÜLENT YILDIRAN
MEHMET ULUSOY
NALAN GÜREŞ DEMİREL
GÖKÇEN CAVGA
ÇAĞLAR DENİZ
MELİKCAN SAPAN
Yazan: DARİO FO
Çeviren: FÜSUN DEMİREL
Yönetmen: HAKAN GÜVEN
Işık Efekt: MEHMET KIZILGÜL
Dekor: ARDA GÜLER
Aksesuar: MUSTAFA KÖSE
Ödenmeyecek ! Ödemiyoruz !
Oyun, İtalya varoşlarında yasam ve sınıf mücadelesi veren işçilerin karşılaştıkları güçlükleri anlatıyor.
Oyun, İtalya varoşlarında yasam ve sınıf mücadelesi veren işçilerin karşılaştıkları güçlükleri anlatıyor. İki işçi ailesinin gündelik yaşamlarının dışında gelişen olaylar karşısında, birbirlerine ve sisteme karşı verdikleri mücadelenin komedisi...