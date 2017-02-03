Ödenmeyecek ! Ödemiyoruz !

Oyun, İtalya varoşlarında yasam ve sınıf mücadelesi veren işçilerin karşılaştıkları güçlükleri anlatıyor.

Ödenmeyecek ! Ödemiyoruz !

Oyun, İtalya varoşlarında yasam ve sınıf mücadelesi veren işçilerin karşılaştıkları güçlükleri anlatıyor. İki işçi ailesinin gündelik yaşamlarının dışında gelişen olaylar karşısında, birbirlerine ve sisteme karşı verdikleri mücadelenin komedisi...

Sürekli yükselen hayat pahalılığı karşısında varoşlarda yasayan çocuklar, yaşlılar, kadınlar, işçiler, fiyatların zamlanmasına karşı hep birlikte eski fiyatlar üzerinden alışveriş yapmaya karar veriyorlar ve "Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!" diyerek süpermarketteki yiyeceklere el koyuyorlar. 

Polis tarafından kuşatılan bir mahalle, kovalayan polisler, kaçan insanlar, aranan evler, saklanmaya çalışılan yiyecekler. Sistemi eleştiren fakat aynı zamanda sistemin kurallarını savunan bir koca karşısında, kalkıştığı eylemi savunabilmek için türlü oyunlara girişen bir kadın ve soluksuz bir kovalamaca...

İyi Seyirler...

HAKAN GÜVEN

BÜLENT YILDIRAN

MEHMET ULUSOY

NALAN GÜREŞ DEMİREL

GÖKÇEN CAVGA

ÇAĞLAR DENİZ

MELİKCAN SAPAN

Yazan: DARİO FO

Çeviren: FÜSUN DEMİREL

Yönetmen: HAKAN GÜVEN 

Işık Efekt: MEHMET KIZILGÜL

Dekor: ARDA GÜLER

Aksesuar: MUSTAFA KÖSE

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Izmir Milletvekil, Füsun Demirel, Mehmet Ulusoy, Mustafa Köse, Çağlar Deniz, Hakan Güven, Dario Fo, Yönetmen, Gökçen, İtalya