Nöbet Çıkışı Evine Giderken Kapkaççı Çantasını Çaldı

Samsun'da bir kamu kurumunda memur olarak çalışan genç kadın nöbet çıkışı öğlen saatlerinde evine giderken önünü kesen kapkaççı tarafından çantası çalındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Kadıköy Parkı içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamu kuruluşunda memur olarak çalışan Binnaz K., nöbet çıkışı öğlen saatlerinde evine gitmek için parkın içinde geçerken kimliği belirsiz 15-16 yaşlarındaki kapkaççı tarafından hedef seçildi. Kapkaççı, Binnaz K.'nin elinde bulunan çantasını zorla ayıp kaptı. Genç kadın olayın şokunu üzerinden atar atmaz polise şikayette bulundu.



Olay yerine giden polis çevrede araştırma yaptı. Binnaz K., "İşten nöbet çıkışı eve gidiyordum. Evim de yakındı. Elimde kıyma poşeti de vardı. Ne olduğunu anlamadım. Elimdeki kıyma poşeti düştü. Cebelleştik biraz. Ne oluyor? dedim ama hiç konuşmadı. ya da Suriyeliydi. Esmer biriydi. Çantamda değerli bir şey yoktu. Cüzdanım ve nüfus kağıtlarım vardı" dedi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN