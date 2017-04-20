Niğde' Nin Altunhisar Belediye Başkanı Erdal Sarı, Silahlı Saldırıda Yaralandı-1

Niğde' Nin Altunhisar Belediye Başkanı Erdal Sarı, Silahlı Saldırıda Yaralandı-1

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