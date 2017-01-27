Niğde'de Kapanan Köy Yolları Açılıyor

Niğde İl Özel İdaresi kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin sefer oldu. Özel İdare ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle karla kaplanan köy yollarının açılması için gece saatlerinde ekiplerini araziye gönderdi.



Ulaşıma kapanan 132 köy yolu için 10 adet bıçaklı Kamyon, 9 adet Greyder, 1 adet Dozer, 1 adet Yükleyici, 2 adet JCB, ile yola koyulan Niğde İl Özel İdaresi ekiplerinin gün boyu süren yoğun çabalarıyla yeniden ulaşıma açılmaya başlandı.



Bor ilçesi,Okçu, Balcı,Tepeköy, Postallı, Karanlıkdere, Gökbez, Halaç, Karacaören,Kavuklu,Kılavuz, Kızılkapı, Kürkçü köyleri, Çamardı ilçesinde Yeniköy, Elekgölü, Üçkapılı, Sulucaova, Kızılkapı, Ören Köyleri, Çiftlik ilçesinde Çardak, Çınarlı, Kitreli, Kula, Mahmutlu, Murtaza, Ovalıbağ, Sultanpınarı, Şeyhler, Köyleri, Ulukışla, Çifteköy, Darboğaz, Elmalı, Emirler, Gedelli, Gümüş, Güney, Altay, Hacıbekirli, Handeresi, Kolsuz, Maden, Şeyhömerli, Tepeköy, Ünlüyaka, Yeniyıldız köyleri ile merkeze bağlı Fesleğen, Narköy, Gösterli, Kayırlı, Kırkpınar, Taşlıca, Pınarcık, Ballı, Güllüce, Kömürcü, Yeşilburç, Hacıbeyli, Özyurt köylerinde kapalı olan köy yollarında yol açma çalışmaları, diğer köylerde ise temizleme çalışmaları devam edildiği bildirildi.



Tipinin etkili olduğu güzergahlarda yol açma çalışmasının güçleştiğini belirten görevlilerce yapılan çalışmalar sonucunda akşam saatlerine kadar ulaşıma kapalı olan köy yolu kalmayacağı ifade edildi. - NİĞDE