New York Times'dan Bozcaada Tavsiyesi

ÇANAKKALE'nin Bozcaada İlçesi, New York Times gazetesi tarafından 2017 yılında dünya genelinde ziyaret edilmesi gereken 52 yer arasında gösterildi.



ABD'de yayınlanan ve ülkenin en saygın gazetelerinden biri olan The New York Times gazetesi seyahat birimi tarafından hazırlanan listede, 2017 yılında dünya genelinde ziyaret edilmesi gereken 52 yer belirlendi. Bu yerler arasında, Türkiye'den Çanakkale'nin Bozcaada İlçesi de yer aldı. Bozcaada'nın hoş bir şekilde gözlerden uzak, rüzgarlı bir ada olduğu belirtilen yazıda, adaya ulaşım için İstanbul'dan Çanakkale'ye 50 dakikalık uçak yolculuğu ve Geyikli- Bozcaada feribotunun kullanılabileceği ifade edildi. Üzüm bahçeleri ve şarap imalathanelerine ev sahipliği yaptığı ifade edilen Bozcaada koyların yanı sıra görülmesi gereken tarihi kalıntılar ve Osmanlı kalesinin bulunduğu bilgisine yer verilen yazıda, adanın araç trafiğine kapalı arnavut kaldırımlı sokaklarına dikkat çekildi.



BAŞKAN YILMAZ: GURUR VERİCİ



New York Times gazetesinin, Bozcaada'yı 2017 yılında gezilebilecek 52 yer arasında göstermesinin kendileri için gurur verici olduğunu belirten Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz şu değerlendirmeyi yaptı:



"Gösterilen 52 yer arasında birçok değişik yer var. Hepsinin kendine göre özellikleri de var. Bozcaada'da bozulmamış doğası, mimarisi yapısı, doğal güzellikleri, yüzyıllarca bir arada yaşanan Türk ve Rum toplumunun ortaya çıkardıkları ortak değerler ve güzellikler ile bu gezilecek yerler arasında yer alacak. Biz yıllardır Bozcaada'nın uluslararası arenada yurtdışı turizmine açılmasını çok istiyorduk. New York Times'ın gezilecek 52 yer arasında Bozcaada'yı işaret etmesi, ilçe turizmine büyük katkı sağlayacak."



