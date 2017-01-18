New York Borsası "Karışık" Açıldı

NEW New York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüşün Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) artışla dengelenmesiyle güne karışık seyirle başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 28,11 puan (yüzde 0,14) azalışla 19.798,66 puandan açıldı.



Standard & Poor's 500 Endeksi ise 0,82 puan (yüzde 0,04) artışla 2.268,71 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 6,54 puan (yüzde 0,12) değer kazanarak 5.545,27 puana ulaştı.



Borsanın açıldığı saatte ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,9 düşüşle 51,46 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 düşüşle 54,44 dolardan işlem görüyordu.



ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, TÜFE aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. Yükselişini beşinci aya taşıyan veriye ilişkin piyasa beklentisi de yüzde 0,3 artış yönündeydi. Aralık itibarıyla yıllık TÜFE beklenti paralelinde yüzde 2,1 artarak Haziran 2014'ten bu yana en güçlü yükselişini kaydetti.