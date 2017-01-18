Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
New York Borsası "Karışık" Açıldı
Ara
BİST 82.779 %0,51
DOLAR 3,7728 %0,39
EURO 4,0384 %0,33
PARİTE 1,0702 %-0,03
ALTIN 147,56 %0,46
FAİZ 11,37 %0,00
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

New York Borsası "Karışık" Açıldı

NEW New York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüşün Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) artışla dengelenmesiyle güne karışık seyirle başladı.

New York Borsası

NEW New York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüşün Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) artışla dengelenmesiyle güne karışık seyirle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 28,11 puan (yüzde 0,14) azalışla 19.798,66 puandan açıldı.

Standard & Poor's 500 Endeksi ise 0,82 puan (yüzde 0,04) artışla 2.268,71 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 6,54 puan (yüzde 0,12) değer kazanarak 5.545,27 puana ulaştı.

Borsanın açıldığı saatte ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,9 düşüşle 51,46 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 düşüşle 54,44 dolardan işlem görüyordu.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, TÜFE aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. Yükselişini beşinci aya taşıyan veriye ilişkin piyasa beklentisi de yüzde 0,3 artış yönündeydi. Aralık itibarıyla yıllık TÜFE beklenti paralelinde yüzde 2,1 artarak Haziran 2014'ten bu yana en güçlü yükselişini kaydetti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>