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New York Borsası Haftaya Düşüşle Başladı
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New York Borsası Haftaya Düşüşle Başladı
Borsa Yükselişi Sürdürdü
New York Borsası Haftaya Düşüşle Başladı
17 Ocak 2017 Salı 18:27
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
Kaynak:
Dunya.com
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