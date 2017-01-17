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New York Borsası Haftaya Düşüşle Başladı
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New York Borsası Haftaya Düşüşle Başladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

New York Borsası Haftaya Düşüşle Başladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

Kaynak: Dunya.com

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