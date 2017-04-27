NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İtalya'da

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Libya'yı desteklemeye hazır olduğunu ve gelecek haftalarda uzmanlardan oluşan bir heyetin Libya'ya gideceğini söyledi.



İtalya'yı ziyaret eden Stoltenberg, Başbakan Paolo Gentiloni ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, "sıkı müttefik" olarak nitelendirdiği İtalya'nın Libya'da çözüme çok önemli katkıda bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:



"NATO, Libya'yı desteklemeye hazırdır. Libya Başbakanı Fayiz Es-Sirac ile telefonda görüştüm. Gelecek haftalarda Atlantik ittifakında bir uzman grubu, Libya'ya giderek resmi kurumların desteklenmesi sürecini ele alacak."



Stoltenberg, İtalya'nın 2014'te verdiği söz doğrultusunda savunma harcamalarını arttırdığını, Afganistan ve Kosova'daki misyonlarında önemli katkılar sağladığını vurgulayarak "İtalya'nın ittifakımız için yaptığı her şey için teşekkür ederiz." dedi.



NATO Genel Sekreteri, ayrıca ittifakın hem Ege Denizi'nde hem Akdeniz'de düzensiz göçle mücadeledeki rolünün, NATO-AB iş birliğinde büyük önem taşıdığına dikkati çekti.



İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni de ülkesinin NATO'da 5'inci büyük ülke konumunda olduğuna işaret ederek "Irak'tan Afganistan'a, Baltıklardan Balkanlar'a, Akdeniz'de insan tacirleriyle mücadeleye kadar pek çok sahnede askerlerimiz görev yapıyor." dedi.



Gentiloni, "İtalya, 2014'te Galler'de verdiği taahhütleri teyit ediyor. Bu kapsamda askeri harcamaları gayri safi milli hasılanın yüzde 2'sine ulaştırmayı hedefliyor." diye konuştu.



Stoltenberg ile pek çok konuyu ele alma fırsatı bulduklarını dile getiren Gentiloni, "NATO, Avrupa ve ABD ile diğer büyük devletlerle ilişkide paylaşılan ortak değerlerin ve hedeflerin savunulmasında önemli bir unsur. Rusya'dan olası tehditlere karşı katı tutumumuz, Moskova ile başta terörle mücadele olmak üzere ortak çıkarlarda diyaloğu kapatmamalı." değerlendirmesinde bulundu.



İkili 25 Mayıs'ta Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa'nın yeni cumhurbaşkanının ilk kez katılacak olmasından ötürü ittifak açısından ayrı bir önem taşıdığını da kaydetti.